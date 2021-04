Jugendliche sorgen für Krawallnacht in der Schweiz

Die Jugendlichen hatten sich zunächst am Roten Platz, einem traditionell beliebten Treffpunkt zum Ausgehen, eingefunden - in Schweizer Medienberichten ist von bis zu 1000 Teilnehmern die Rede. Gegen 21 Uhr eskalierte die Lage dann. Am Rand der Altstadt griffen Jugendliche die Polizei an. Diese antwortete mit Gummischrot.