Pilot und Flugschüler aus Vorarlberg abgestürzt

Das Leichtflugzeug ist am Montagvormittag vom Flugplatz Hohenems aus gestartet, Ziel des Lehrfluges war das Flugfeld in Reutte-Höfen im Tiroler Außerfern. Kurz vor dem Aufsetzen wurde das Fluggerät seitlich von einer starken Windböe erfasst - der Flieger geriet in Turbulenzen und stürzte über einem Waldstück neben dem Flugfeld ab.