Britin will Doppelmörder in Gefängnis heiraten

Die hübsche Britin Naomi Wise hat sich bei der Wahl ihres Bräutigams für einen Mann entschieden, vor dem viele anderen eher schreiend davonlaufen würden: Die 26-Jährige will einen Doppelmörder heiraten, der in einem Gefängnis in den USA einsitzt. Was mit einer Brieffreundschaft begann, stellte sich für Rothaarige schließlich als große Liebe heraus. „Er ist der netteste Mann, den ich kenne“, schwärmt die Britin von ihrem 30-jährigen Verlobten Victor Oquendo, den sie noch nie persönlich getroffen hat.