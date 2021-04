U-Ausschuss: Blümels Gedächtnis auf dem Prüfstand

Schmid als „Drehscheibe“ im politischen System

„Türkis-Blau hat versucht ein politisches System zu installieren, dass vor allen ihren wohlhabenden Freunden dienen sollte. Eine der wesentlichen Drehscheiben in diesem politischen System war das Finanzministerium und der ehemalige Kabinettschef Thomas Schmid“, so Tomaselli. Schmid wird in der Causa Casinos von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Beschuldigter geführt.