„Je mehr man arbeitet, desto weniger bekommt man“

Parteichefs reden gerne. Aber was passiert, wenn plötzlich ganz normale Leute das Sagen haben? Die Sommergespräche der „Oberösterreich Krone“ heuer etwas anders: Unter dem Aufmacher „Jetzt red i“ sprechen Michael Kim, Roland Hiesl, Gertrude Maier und Alexandra Engler Themen an, die ihnen unter den Nägeln brennen.