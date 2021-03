ÖBAG-Bestellung: „Kriegst eh alles, was du willst“

„Scheiß Quote“: Schwierige Suche nach Frauen für Aufsichtsrat

Bei der Suche nach Aufsichtsräten soll er sich mit der Netzwerkerin Gabriele Spiegelfeld beraten haben. Sie sollte Schmid helfen, geeignete Frauen für den Aufsichtsrat zu finden. Die schleppende Suche kommentiert Spiegelfeld laut „Standard“ im Jänner 2019 so: „Mir gehen die Weiber so am Nerv. Scheiß Quote.“ Zum Aufsichtsrat, den Schmid sich praktisch selbst zusammenstellen konnte, kam er nach der offiziellen Ausschreibung zum Hearing. Er arbeitete auch selbst an der Ausschreibung mit. So bat er laut „Presse“ eine Sekretärin, den Punkt „internationale Führungserfahrung“ zu streichen, da er eine solche nicht hatte. Die Bewerbung verlief somit erwartungsgemäß gut für Thomas Schmid, der Aufsichtsrat wählt ihn in seine Funktion.