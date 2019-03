43-jähriger Tiroler wird neuer ÖBAG-Alleinvorstand

Der ÖVP-nahe, 43 Jahre alte Tiroler Thomas Schmid ist zum Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG bestellt worden. Diese verwaltet die Staatsanteile an der Telekom Austria, der Post, der OMV und weiteren Unternehmen und hieß bis vor kurzem ÖBIB und früher ÖIAG. Schmid soll als neuer Geschäftsführer auch in die Aufsichtsräte von Beteiligungsunternehmen einziehen, in jenem der Lotterien etwa sitzt er bereits. Der 43-Jährige war seit mehreren Jahren Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium. Die Karriereleiter erklomm er in der Volkspartei.