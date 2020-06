Blümel: Erinnerungslücken vor dem U-Ausschuss

„Keine Wahrnehmung“ zu Kokain-Vorwürfen

Auch von den Kokain-Vorwürfen gegen ÖBAG-Chef Thomas Schmid will Blümel zuerst „nur aus den Medien“ erfahren haben, dann aber doch auch vom Aufsichtsrat der ÖBAG. „Persönliche Wahrnehmung“ wollte Blümel dazu nicht gemacht haben. Schwieriger wurde es dann auch bei der Frage, woher Blümel Schmid kenne. Entweder sei man gemeinsam in die Schule gegangen, oder aus dem Urlaub. Ganz genau konnte das nicht beantwortet werden. Nur so viel: In die Schule sind Blümel und Schmid eher nicht miteinander gegangen, denn Schmid wuchs in Tirol auf und Blümel nicht.