Keine Cluster in Vorarlberger Gastronomie

Jeder Tag, an dem Gastronomie und Geschäfte ihre Pforten öffnen können, ist ein gewonnener Tag, meint Landeshauptmann Markus Wallner. Nach drei Wochen zieht er eine durchwegs positive Bilanz. „Es gab keinen einzigen Cluster in der Gastro. Wir liegen, was die Inzidenzen und die Auslastung der Intensivbetten angeht, vergleichsweise niedrig“, sagte er. So könne er sich durchaus vorstellen, die Betten auch für Patienten aus anderen Bundesländern zur Verfügung zu stellen. Zahlen konnte er nicht nennen. „Wir können aushelfen, die Zahl hängt aber von der eigenen Entwicklung und den Anforderungen ab. Letztlich muss die Entscheidung in den Spitälern beziehungsweise vom Intensivbettenkoordinator für Vorarlberg getroffen werden.“