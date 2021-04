Bruno Alexander spielt Tennis-Legende Boris Becker

Hauptdarsteller Bruno Alexander gibt zu, dass er Becker zwar kannte, aber trotzdem über ihn recherchieren musste, da der Sportler in seiner Generation nicht mehr so gegenwärtig sei, wie bei seinen Eltern: „Natürlich kannte ich Boris Becker, denn eigentlich kennt jeder Boris Becker oder meint zumindest, ihn zu kennen. Als aber das Angebot der Produktionsfirma Zeitsprung Pictures bei mir auf dem Tisch lag, musste ich doch erstmal recherchieren. In meiner Generation ist er nicht so gegenwärtig wie in der meiner Eltern. Aber was für eine Karriere, was für eine Persönlichkeit konnte ich da entdecken!“