Jolie-Papa über Brad Pitt: „Bete für den Kerl“

Seit 2016 befinden sich Angelina Jolie und Brad Pitt im Scheidungskrieg. Eine Einigung? Noch lange nicht in Sicht. Jetzt wurde Jon Voight, Vater der Hollywood-Schönheit, von Paparazzi beim Spaziergang in Beverly Hills auf das laufende Gerichtsverfahren seiner Tochter mit ihrem Ex angesprochen. Was er dazu zu sagen hatte?