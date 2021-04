Taucherin hat das Kommando in Gemeinde Weißensee

Neue Bürgermeisterin ist Tourismus-Expertin

Die gebürtige Weißenseerin war zuvor jahrelang in der Tourismusbranche tätig. „Sechs Jahre habe ich im erweiterten Tourismusausschuss gearbeitet und nebenbei auch ein Hotel geleitet“, sagt die 40-Jährige, die ihr touristisches Wissen auch in zukünftige Gemeindeprojekte miteinfließen lassen möchte: „Eines meiner großen Anliegen ist es, den sanften Tourismus in unserer Gemeinde zu erhalten, zu verstärken.“