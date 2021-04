Ministerium entkräftet FP-Kritik am Impfplan

Den Aufreger von FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl, dass Asylwerber beim Impfen vor Polizisten gereiht werden, entkräftet das Gesundheitsministerium: In der Phase 2b kommen das Personal von Kindergärten, Schulen, Gemeinschaftsunterkünften sowie auch die Sicherheitskräfte an die Reihe. Asylwerber wurden bisher nur geimpft, wenn sie zu Hochrisikopatienten zählen. Nicht im Corona-Einsatz stehende Feuerwehrleute werden in Phase 3 geimpft, wie alle, die Jobs mit Ansteckungsrisiko haben. Auch die Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften, wie es eben Flüchtlinge sind.