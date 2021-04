Nationaler Impf-Plan: Flüchtlinge vor Polizisten?

Wie der Plan konkret Asylwerber einbindet, beantwortet das Gesundheitsministerium auf Anfrage nicht. Aber: Unter 65-jährige Gefängnis-Insassen, die keine Risikopatienten sind, fallen in Phase 3, wären also vor der Polizei dran. Und in deser Phase gilt eine Priorisierung von „Bewohnern in engen/prekären Wohnverhältnissen (Gemeinschaftsunterkünfte etc.)“ – also auch Asylweber, folgert Waldhäusl.