102 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

Inzidenzwerte leicht gesunken

Die Lage in den Bezirken hat sich leicht entspannt. Nach zuletzt sehr hohen Zahlen etwa im Bezirk Mattersburg beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell 280. Am höchsten ist der Wert zuerzeit im Bezirk Oberwart mit 333,33, am niedrigsten in Rust mit 50,50.