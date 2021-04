Belastung für medizinisches Personal ist enorm

Doch die psychische Belastung bleibt. Denn es ist kein Ende in Sicht. Derzeit sind die Krankenhäuser - wie berichtet - im Notbetrieb. Nur Akutfälle werden behandelt. Selbst bei Krebs-Operationen wird nach Dringlichkeit entschieden. Auch wenn sich die Lage in den Intensivstationen zuletzt etwas entspannte, wird das Notprogramm noch länger aufrecht bleiben. Grund dafür sind die hohen Inzidenzen, die schnell wieder zu einem Anstieg der Belegung führen kann. Für die Mitarbeiter dort heißt es also weiter durchhalten.