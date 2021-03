Harry und Meghan: Geheim-Trauung wäre „Straftat“

Erzbischof: „Legale Hochzeit am Samstag“

Nun meldete sich erstmals auch Justin Welbly, der Erzbischof von Canterbury, zu Wort. Er hatte 2018 die Trauung an dem Prinzen und seiner Liebsten in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor vorgenommen. Auf die angebliche Geheim-Hochzeit Tage zuvor angesprochen, erklärte dieser der Zeitung „La Repubblica“: „Ich hatte einige private und kirchliche Treffen mit dem Herzog und der Herzogin vor der Hochzeit. Die legale Hochzeit war aber am Samstag.“