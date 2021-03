Umsatzplus und mehr Gewinn bei den Stadtwerken

„Die Stadtwerke haben im herausfordernden Corona-Jahr ein Umsatzplus und mehr Gewinn erwirtschaftet“, gaben die Vorstände Erwin Smole und Harald Tschurnig am Dienstag bekannt. „Das umfassende Investitionsprogramm zur Erneuerung der Infrastruktur hat gegriffen.“ Konkret wurde in die Fernwärme 4,2 Millionen, in den Bereich Wasser 5,2 Millionen und ins Stromnetz 7,2 Millionen investiert. „Es ist leichter zu überleben, wenn man auf mehr als zwei Füßen steht“, erklärt Smole. „Die Stadtwerke stehen auf neun, denn so viele verschiedene Geschäftsbereiche gibt es. Auch Trinkwasser, öffentlicher Verkehr, Freizeit, Bestattung und Glasfaser zählen dazu.“