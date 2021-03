Mopedlenker in Villach über Autodach geschleudert

Nachdem der 23-jährige Mopedfahrer aus Villach übersah, wie der 34-jährige Pkw-Lenker aus Villach ohne zu Blinken in den Parkplatz auf der Billrothstraße Richtung St. Magdalener Straße einbog, prallte er gegen die linke Vorderseite des Pkw. In weiterer Folge schleuderte es den Mopedlenker über die Motorhaube des 34-jährigen Villacher, worauf er mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn liegen blieb. Nach Eintreffen der Rettungskräfte und medizinischer Erstversorgung wurde der Mann in das LKH Villach eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.