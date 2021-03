Bezahlte Karenz für Volvo-Mitarbeiter weltweit

Der schwedische Autobauer Volvo bietet seinen weltweit 40.000 Beschäftigten ab April ein besonderes Zuckerl: All jene, die mindestens seit einem Jahr für Volvo Cars arbeiten, können sechs Monate in Karenz gehen und bekommen in der Babypause 80 Prozent ihres Gehalts. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, können die Arbeitnehmer selbst entscheiden, wann sie im Laufe der ersten drei Jahre nach der Geburt ihres Kindes das ANgebot in Anspruch nehmen.