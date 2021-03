Mexiko: Polizisten brechen Frau das Genick

Erinnerungen an George Floyd

Der Fall sorgte auch wegen Ähnlichkeiten mit dem Tod von George Floyd im vergangenen Mai bei einem Polizeieinsatz in den USA für Aufsehen. Videos zeigten damals, wie der weiße Polizist Derek Chauvin fast neun Minuten lang auf dem Nacken des Afroamerikaners kniete. Der Mordprozess gegen Chauvin begann am Montag in Minneapolis.