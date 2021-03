SPÖ: „Türkises Kartenhaus fällt in sich zusammen“

„Regierung hat Kontrolle über sich selbst verloren“

Die Regierung habe nicht nur die Kontrolle über die Pandemie verloren, sondern auch über sich selbst, so der stellvertretende Klubchef. Interpretiere man die Chats richtig, so habe sich Schmid seinen Posten selbst geschaffen und sei diesbezüglich in engstem Kontakt mit Bundeskanzler Sebastian Kurz gestanden. Der habe aber im Ibiza-U-Ausschuss ausgesagt, dass er in diese Vorgänge nicht involviert gewesen sei: „Lesen Sie die Chats und sehen Sie, was diese Aussage des Kanzlers wert war. Dann sehen Sie auch, wie er es mit der Wahrheit hält.“