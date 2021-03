Brisante ÖBAG-Chats: Opposition fordert Rücktritte

Vorwurf der Falschaussage gegen Kurz und Blümel

Auch die NEOS meldeten sich zu Wort. Generalsekretär Nick Donig sieht in den Chats einen „Beleg für das korrupte System Kurz.“ Diese zeigten, dass die Bestellung von Thomas Schmid „von Anfang an ausgepackelt“ gewesen sei. Und zwar mit der allerhöchsten Ebene, nämlich mit Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel, so Donig am Sonntag in einer Aussendung. Deren Aussagen stünden im klaren Widerspruch zu ihren Worten unter Wahrheitspflicht im Ibiza-U-Ausschuss.