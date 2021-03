Bub (6) von Lieferwagen erfasst - schwer verletzt

Am Montagnachmittag war der Fahrer eines Lieferwagens mit der Zustellung von Waren in der Fußgängerzone in Götzis „Am Garnmarkt“ beschäftigt. Als der 34-Jährige die Fußgängerzone wieder verlassen wollte, kam ein Bub auf Rollschuhen aus der Zufahrtsstraße eines Wohnblocks gefahren.