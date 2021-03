Salzburg setzt auf Tests und verlegt Patienten

Land schaufelt Betten für Operationen frei

Der Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) argumentiert mit einem annähernd linearen Infektionsverlauf und der stabilen Auslastung in den Spitälern. Die Betten für Corona-Patienten sind nur zu gut 45 bis 50 Prozent belegt. Doch neuerdings werden Intensivpatienten ausgelagert. So lagen im Spital der Barmherzigen Brüder am Montag drei Corona-Patienten auf der Intensivstation. „Wir helfen gerne aus, aber auch uns fehlt das notwendige Personal“, betont der ärztliche Direktor Friedrich Hoppichler. Den Widerspruch zwischen Intensivbettenkoordination und Politik kann er nicht nachvollziehen. „Da heißt es, es gibt einen Versorgungsnotstand. Aber wir wissen seit Wochen, dass die Infektionslage hoch ist oder leicht steigt“, zeigt sich Hoppichler irritiert. Er selbst rät zu härteren Corona-Maßnahmen.