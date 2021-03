In der Bredouille

Gabriela Spiegelfeld, die während der schwarz-blauen Koalition für die Staatsholding ÖBAG weibliche Vorstände suchen sollte, verfasste auch so ein „Schriftl“. „Mir gehen die Weiber so am Nerv. Scheiß Quote!“, beschwerte sich die Netzwerkerin über ihresgleichen. Das alles wirft ein bezeichnendes Licht auf die Politik, die Postenschacherei in diesem Land - und die Blauäugigkeit der handelnden Personen.