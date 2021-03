Pool-Füllen nach Termin

Schon die vergangenen zwei Jahre habe man bemerkt, dass es zu hohen Verbräuchen im April und Mai wegen der Pool-Füllungen komme, so Verband-Obmann Ernst Dorner. Gleichzeitig fehle es aber an Niederschlag. Um in keinen Engpass zu kommen, hat man sich für das heurige Jahr entschlossen, Termine zu vergeben, wer wann seinen Pool (ab 15.000 Liter) füllen kann.