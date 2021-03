Helfer retten Unfallopfer aus brennenden Auto

Das Auto stand in Flammen, dichter Rauch nebelte das Wrack ein – in letzter Sekunde retteten zwei couragierte Männer einen Burgenländer nach einem Unfall in der Steiermark. Die couragierten Ersthelfer schlugen die Seitenscheibe ein und zogen den schwer verletzten Lenker ins Freie. Der 41-Jährige überlebte.