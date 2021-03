Bunter Start in eine Karwoche mit Auflagen

Ostern kann auch heuer nicht so gefeiert werden, wie es in Tirol Brauch ist. Große Prozessionen sind abgesagt, gemeinschaftliche Brauchtumspflege nur unter Einhaltung von Auflagen möglich. Dennoch: Zum Auftakt der Karwoche machte am Palmsonntag das schöne Wetter in vielen Orten des Landes eine Palmweihe im Freien möglich. In St. Jodok am Brenner ließ es sich Alois Ungerank auch heuer nicht nehmen, für das Fest eine lange Palmstange zu „zimmern“. Rund 20 Meter ragte sie gestern in den Himmel und rief die Ostertradition in Erinnerung. Zur Palmweihe war auch der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler nach St. Jodok gekommen.