Hund fraß in Linz ein vergiftetes „Leckerli“

Eine 31-Jährige aus Linz war am 27. März gegen 20.45 Uhr mit ihrem Hund in der Unionstraße spazieren. Dabei fraß ihr Vierbeiner im Gebüsch in der Nähe einer Bushaltestelle einen Giftköder in Form eines selbst fabrizierten braunen „Hundeleckerli“. Der Hund wurde umgehend zum Tierarzt gebracht und konnte dort gerettet werden. Die restlichen Giftköder wurden sichergestellt.