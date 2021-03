Was ist der Plan?

Schwacher Trost für die Kleinen: Die Großen werden nicht wesentlich besser behandelt. Das Arbeitsplätze sichernde, Steuern und Aufträge an lokale Unternehmen bringende Europark-Projekt ist von der Landesregierung nach zehn Jahren des Beratens nun auf den Herbst verschoben worden. Und das in einer Zeit, in der jedes gesunde Unternehmen, jeder Job und jeder Steuer-Euro bitter nötig sind.