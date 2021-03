Unsere Pflegekräfte als Helden der Krise

Ob Krankenpfleger, Küchenhilfe oder Reinigungskraft – sie alle sind winzig kleine Rädchen im Getriebe des Spitalsbetriebes. Und sie geben täglich ihr Bestes im Kampf gegen die Pandemie, gehen an ihre eigenen Grenzen. Doch die Infektionszahlen steigen kontinuierlich an – weil es leider viele mit den Vorsichtsmaßnahmen nicht mehr so genau nehmen und Abstand halten, Kontakte einschränken, Maske tragen ignorieren. „Es kommt uns vor wie ein Kampf gegen Windmühlen. Wir schuften jeden Tag bis zur Erschöpfung, damit das System nicht kollabiert, und draußen tun die Leute so, als gebe es das Virus nicht“, ärgert sich eine Krankenschwester.