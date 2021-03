Kein Lockdown beim ÖGB

Auch die Einführung der Kurzarbeit verbucht man als positive Entwicklung. „Statistisch gesehen hat jeder zweite Burgenländer von der Kurzarbeit profitiert“, so ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics. Arbeitsplätze und Gehälter konnten so gesichert werden. Fast 50.000 Menschen im Burgenland waren oder sind in Kurzarbeit. Besonders betroffen sind hier die Produktion, die Gastronomie und Hotellerie, Handel, Instandhaltung und KFZ-Reparaturen. „Ohne Kurzarbeit sähe der Arbeitsmarkt ganz anders aus“, erklärte auch ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller.