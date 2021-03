Angelobung für neuen Bürgermeister in Hohenthurn

In der Gemeinde Hohenthurn ist es bei den Gemeinderatswahlen zu einem Wechsel an der Spitze gekommen. Langzeitbürgermeister Florian Tschinderle war nicht mehr zur Wahl gestanden. Stattdessen war Vizebürgermeister Michael Schnabl für die VP als einziger Kandidat für das Bürgermeisteramt angetreten. Der 53-Jährige hat 79,6 Prozent der Stimmen erhalten. Er ist seit zwölf Jahren in der Gemeindepolitik tätig, zuerst als Gemeinderat und die vergangenen sechs Jahre als erster Vizebürgermeister. Im Brotberuf ist Schnabl Landwirt und erzeugt Bio-Wiesenmilch für die Kärntnermilch. Dazu übte der neue Gemeindechef Funktionen in der Landwirtschaftskammer sowie beim LFI aus.