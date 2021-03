Die Zeit ist reif

Die Lage der Wirtschaft ist seit Tagen das ganz große Thema in dieser Zeitung. Wir nehmen uns dieser Frage besonders an, weil in der Gesundheitskrise der große Überblick verloren gehen kann. Die Aufgabe der Zeitung ist es, nicht bloß zu kritisieren, sondern auch zu ermuntern. Etwa die Politik, dass sie in einer für alle schwierigen Phase nicht den Mut für das Notwendige verliert.