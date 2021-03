Arbeitsmarkt: VP sieht Land auf gutem Weg

Einige Gründe für diesen „Ausreißer“ dürften aber regionalspezifische Eigenheiten sein: „Der Bezirk ist immer stark von Saisonarbeitslosigkeit betroffen, so auch 2020, als Ende Februar viele Beschäftigte in der Baubranche daheim waren. Heuer war das nicht so. Und 3,4 Prozent weniger Arbeitslose bedeuten in absoluten Zahlen nur 45 Personen weniger. Gleichzeitig befinden sich aber viele Betroffene in Schulungen“, heißt es beim AMS.