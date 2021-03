Ansturm auf Gymnasien bringt Lehrlingsmangel

Innerhalb von zehn Jahren verzeichneten die AHS ein Schüler-Plus von 7,8 Prozent, an den Mittel- und Berufsschulen sanken indes die Schülerzahlen um 12,6 sowie sogar 17,2 Prozent. Das zeigen Daten der Statistik Austria. Auf dem Lande zieht es knapp 38 Prozent der Kinder ins Gymnasium, im Wiener Umland sind es hingegen nahezu doppelt so viele. „Wir sehen diese Entwicklung mit Besorgnis“, so Stefan Gratzl, Bildungssprecher der NÖ-Wirtschaftskammer: „Denn wir wollen, dass sich mehr Junge für die Lehre entscheiden.“