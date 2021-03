Deutschland rudert bei Osterruhe wieder zurück

Die Lage ist wie in Österreich regional sehr unterschiedlich - was auch die schwierige Diskussionslage unter den 16 Länderchefinnen und -chefs erklärt. Neun Länder haben laut dem RKI eine Inzidenz von über 100, Thüringen von 210. In Sachsen an der tschechischen Grenze ist die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf mehr als 150 geklettert. Vor allem die Landkreise in Sachsen und Bayern an der Grenze zu Tschechien weisen sehr hohe Werte auf.