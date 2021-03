137 Tote nach Massaker in Dörfern in Niger

Staatstrauer nach „feigen und kriminellen Taten“

Die Regierung hat in den wüstenhaften Weiten außerhalb der Städte wenig Kontrolle - was nicht nur dschihadistische Gruppen, sondern auch kriminelle Netzwerke ausnutzen. Die Regierung kündigte an, sie werde die Sicherheit in der Region stärken und „die Täter dieser feigen und kriminellen Taten“ zur Verantwortung ziehen. Ab Dienstag gelte eine dreitägige Staatsdauer, kündigte ein Sprecher im Fernsehen weiter an.