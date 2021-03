Erneut Sorgen um die heikle Lage im Landesklinikum

Die Corona-Situation soll zumindest neuerlich zur Aus- sowie Überlastung der Kapazitäten der Klinik in Waidhofen an der Thaya führen, heißt es von gut informierten Quellen. So sollen Beatmungskapazitäten erschöpft, die chirurgische Abteilung komplett heruntergefahren und Corona-Patienten dort untergebracht sein. „Nicht neu“, so Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur. Seit November würden Räume der Chirurgie für die Covid-Versorgung genutzt. Um die zusätzliche Belastung regional auszugleichen und die Akutversorgung gewährleisten zu können, werde die Zusammenarbeit der Waldviertler Spitäler weiter intensiviert und abgestimmt.