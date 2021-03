„Freies Spiel der Kräfte“ braucht Spielregeln

Übergabe wackelt

Die nicht im Stadtsenat vertretenen Fraktion sitzen nicht mit am Tisch, sorgen aber trotzdem für Gesprächsstoff, weil sie im Kontrollausschuss eine wichtige Rolle spielen. Wie berichtet wäre zur Halbzeit der sechsjährigen Legislaturperiode - also jetzt - ein Wechsel an der Spitze des Ausschusses vorgesehen. ALI-GR Mesut Onay soll an Gerald Depaoli (Team Gerecht) übergeben, Neos-GR Julia Seidl an Thomas Mayer (Liste Fritz).