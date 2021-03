Tirol: Obdachlose nach Spaziergang festgenommen

Weil ihnen langweilig war, haben zwei Obdachlose am Sonntagabend in Innsbruck trotz positiven Corona-Testergebnisses auf die verpflichtende Quarantäne gepfiffen und sind spazieren gegangen. Die beiden Männer im Alter von 31 und 35 Jahren wurden daraufhin in ihrer Notunterkunft festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Die beiden hatten bereits zum zweiten Mal gegen den „Absonderungsbescheid“ verstoßen.