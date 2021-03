Alexander der Große

Ganz im Gegensatz zu seinem aus Pella in Makedonien stammenden und – so sagt es die Legende – in Honig konservierten großen Fast-Namensvetter stand die Wiege von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, genauer gesagt in Ljubljana am Laibach, und der smarte Slowene sorgt mit Meldungen zur Lage des europäischen Fußballs regelmäßig für ein großes Hallo.