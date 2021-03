„Lieber den Spatz in der Hand als nichts“

Aber war in den ersten Gesprächen nicht etwas mehr zugesagt worden?

Ich weiß nicht, was man gesprochen hat. Aber glauben Sie, dass Landeshauptmann Markus Wallner sagt, dass im Rahmen des regionalen Modells die Gastronomie innen und außen offen sein kann, obwohl das in Wien nicht so besprochen war? Das wäre eine mutige Ansage gewesen! Außerdem ist ja schon eine Beleidigung des Intellekts, wenn man behauptet, es war nur die Rede davon gewesen, außen zu öffnen. Wir reden ja von einem Zeitraum von Mitte bis Ende März. Und da zu glauben, ich kann zum Beispiel in Bildstein auf der Terrasse unterm Kastanienbaum ein Schnitzel essen - das kann es ja wohl nicht sein. Das halte ich für eine Beleidigung des Hausverstandes.