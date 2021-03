Izzy Hämmerle macht den Weltcup-Hattrick perfekt

Im großen Finale konnte Hämmerle dann befreit fahren und zeigte seinen Gegner in eindrucksvoller Art und Weise, warum er in den vergangenen drei Saisonen die unumstrittene Nummer eins im Weltcup ist. Mit seinem dritten Saisonsieg – seinem zwölften Einzeltriumph im Weltcup insgesamt – beendete Izzy die Saison standesgemäß und durfte erneut die Kristallkugel in den strahlendblauen Himmel strecken.