Mann zuckte aus: baute Unfälle & verletzte Polizei

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Während der Nachfahrt auf der B 93 bemerkten die Beamten auf Höhe des Ortsteils Aich einen am Straßenrand abgestellten Pkw. Der Lenker gab an, dass er zuvor auf der schmalen Mödringstraße von hinten mehrmals von einem Auto touchiert wurde. Dieser wollte ihn offensichtlich von der Straße drängen, er ließ den Pkw danach aber vorbeifahren. Der Unfalllenker sei in Richtung Straßburg geflüchtet, so der Geschädigte.