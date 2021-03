Florianijünger beim Impfen weit zurückgereiht

Ü-65 hat Vorrang

Solange für die Über-65-Jährigen ein Impfangebot gestellt wird, dürfen auch die geplanten Immunisierungen bei den Pädagogen durchgeführt werden. Allerdings werden nicht alle 27.000 Impfwilligen im Bildungsbereich zum Zug kommen. Mit 14.200 Dosen nur etwas mehr als die Hälfte. “Je kleiner die Kinder, desto wichtiger die Schutzimpfung, da hier der Sicherheitsabstand am wenigsten eingehalten werden kann. Daher starten wir mit den Impfungen in den Kindergärten sowie der Volks- und Sonderschulen„, so die LH-Stellvertreterin. Dann wird man sich in den Schulen “nach oben arbeiten„, also je älter die Schüler, desto später wird das Lehrpersonal geimpft.