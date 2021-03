Große Sorgen um Kinder-Reha in Rohrbach

Gruppenpreis für Einzeltherapie

„Man ist von falschen Annahmen ausgegangen und hat die Komplexität des Themas falsch bewertet“, meint Günther. So ist oft eine Einzelbehandlung notwendig, bezahlt wird aber nur eine Gruppentherapie. „Wir können einen Dreijährigen und eine 15-Jährige nicht in dieselbe Gruppe stecken!“ Ein erstes Gespräch fand bereits statt. „Das war auch gut. Jetzt braucht es dringend Lösungen“, so Günther.