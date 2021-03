Covid-Causa Haimbuchner ärgert die SPÖ maßlos

Krone: Worüber sollte sich Stelzer denn konkret aufregen?

Brockmeyer: Na, es ist schon sehr problematisch, wenn LH Stelzer letztes Jahr im Spätsommer vor Garagenpartys warnt und die Bevölkerung quasi zu Schuldigen an der Fallentwicklung in Oberösterreich abstempelt. Und bei seinem eigenen Stellvertreter dann sagt: „Naja, ist ja nicht so schlimm.“ Das ist ein Messen mit zweierlei Maß, was überhaupt nicht geht. Da ist auch er in der Verantwortung.