Strafprozess heute auf Hauptstraße in Wolfsberg

Wenn Sie manchmal am Straßenrand eine kleine Menschenansammlung mit Polizisten bemerken, dann kann es sich um eine Verhandlung handeln - bei Zivilprozessen um Verkehrsunfälle gibt es oft Lokalaugenscheine. Dass dies auch bei Strafprozessen am Landesgericht gemacht wird, ist eher ungewöhnlich. Richter Oliver Kriz zieht heute dennoch aus dem Gerichtssaal in eine Hauptstraße nach Wolfsberg um, um sich direkt ein Bild von jener Kreuzung zu machen, wo vergangenen Oktober eine Frau ums Leben kam.